Encuentran esqueletos de equinos destazados en Tipitapa

La Policía de Tipitapa investiga en la finca Santa Rosa en la comarca Las Maderas, propiedad de don Santos Ordoñez, de 80 años, el robo de dos caballos que posteriormente fueron encontrados destazados.

Tipitapa: Roban caballos y los destazan; temen carne en mercados

Don Santos Ordoñez, aseguró que la semana pasada los mismos delincuentes llegaron a la finca de un primo en la misma comarca y también se robaron un caballo y una yegua y los destazaron.

Don Santos indicó que cada uno de sus equinos están valorados en 22 mil córdobas cada uno, e hizo el llamado a las familias a ver donde compran la carne para su consumo pues se presume que la carne fue vendido en Tipitapa o Managua.

