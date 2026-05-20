Desconocido fue masacrado con más de 30 machetazos en El Tuma – La Dalia, Matagalpa

Un hombre de identidad desconocida, de unos 35 años, fue encontrado asesinado con al menos 32 machetazos en distintas partes del cuerpo cerca del puente El Tablón, en el camino a la comunidad La Mora, en el municipio El Tuma – La Dalia, en Matagalpa.

El infortunado fue hallado por pobladores de la zona a orillas de un arroyo natural. Vestía una camisa manga larga azul oscura, camiseta y pantalón color negro. Era de estatura media, moreno, pelo liso, con barba escasa y bigote ralo.

Al sitio se presentaron agentes policiales acompañados por la doctora Dayana Pérez, quienes confirmaron las múltiples heridas de machete en la cabeza, los brazos, el pecho, la espalda, la frente y otras partes del cuerpo.

Las autoridades policiales se encuentran investigando la identidad del fallecido y pistas que conduzcan al esclarecimiento de su asesinato.