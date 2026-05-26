Los 3 mosqueteros matan a «Balin» por negarse a entregarles droga

En el hospital Carlos Marx murió Holner Antonio Pérez Obando, de 35 años, conocido como “Balín” a causa de una salvaje golpiza que recibió de parte de tres sujetos con los que discutió por unas piedras de crack, en días pasados.

El hecho ocurrió la noche del pasado 23 de mayo cuando los sujetos Cristhian Octavio Rodríguez Martínez, de 24 años, Virgilio Abraham Noguera Martínez de 23 y Yury Antonio Gaitán Espinoza de 26, conocidos como “Los 3 Mosqueteros”, interceptaron a “Balín” en una calle del barrio conocido como “Kilombo”, en Waspam Sur, Distrito Seis de Managua.

Informes indican que Los 3 Mosqueteros, empezaron a discutir con Balín a quien le exigían que les entregara 6 piedras de crack que recien habían comprado en un expendio en “El Kilombo”, lo que originó una fuerte discusión.

Ante la negativa de Balín de entregar la droga los tres mosquetero lo agredieron a puñetazos y punta pies, para luego lanzarlo moribundo al cauce con diversas fracturas y una herida en el brazo izquierdo quedando en las aguas servidas del lugar donde fue rescatado y llevado al centro asistencial.

Debido a la herida y haber caído en aguas servidas el brazo izquierdo le fue amputado días después debido a que agarró gangrena y posteriormente falleció.

La Policía del Distrito Seis, ya detuvo a Cristhian Rodríguez, Virgilio Noguera, y Yury Gaitán, los que ahora serán puesto ante la Fiscalía para ser acusados 6 por la muerte de Holner Pérez.

