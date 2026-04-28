Dan último adiós a hombre que falleció tras tomar 3 botellas en San Pedro de Lóvago

Bajo un ambiente de consternación, familiares y amigos dieron el último adiós la mañana de este martes 28 de abril a Ariel Francisco López Jirón, de 35 años, conocido cariñosamente como «Kalimba».

Ariel Francisco López Jirón, de 35 años

Tras una misa de cuerpo presente, sus restos fueron sepultados en el cementerio municipal de San Pedro de Lóvago, Chontales, luego de su repentino fallecimiento reportado la tarde de ayer.

El deceso de López Jirón se produjo aparentemente tras una prolongada jornada de ingesta de alcohol, en la que, según algunos pobladores, habría consumido al menos tres medias botellas de licor.

El hombre fue encontrado sin vida sentado en una silla en la acera de una vivienda del barrio Esquipulas número 2, donde vecinos inicialmente creyeron que se encontraba simplemente dormido.

La alerta fue emitida a las autoridades cuando los pobladores notaron que el ciudadano permanecía inmóvil por más de una hora.

Al lugar se presentaron efectivos de la Policía Nacional junto al médico forense, quien tras examinar el cuerpo determinó que la causa directa de muerte fue un infarto fulminante, posiblemente desencadenado por el exceso de alcohol en su organismo.

«Kalimba», quien habitaba en las cercanías de la gasolinera de la localidad, era un personaje conocido en el municipio.

Su fallecimiento ha generado reflexión entre los habitantes sobre los riesgos del consumo excesivo de bebidas embriagantes, mientras sus parientes agradecieron el acompañamiento de la comunidad durante el sepelio realizado hoy.