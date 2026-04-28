Atrapan a sujeto que lesionó a quinceañera para robarle en Jinotega

El sujeto Carmelo Guadalupe Hernández García, de 24 años, fue presentado este martes tras ser capturado por la Policía Nacional como uno de los autores del asalto seguido de lesiones en contra de una quinceañera, ocurrido en el municipio El Cuá, departamento de Jinotega.

Carmelo Guadalupe Hernández García

Las autoridades informaron que el domingo 26 de abril a las 10 de la mañana, la Policía Nacional recibió una denuncia a través de la línea 118 por el delito de robo con intimidación y lesiones graves en perjuicio de la adolescente de iniciales L.J.R.G., de 15 años.

El hecho se registró a las 9 y 40 de la mañana en la comunidad Colina Hoyada del municipio El Cuá, donde dos sujetos portando cuchillo, intimidaron y lesionaron a la jovencita, despojándola de un teléfono celular.

Como resultado de las investigaciones, la Policía Nacional logró identificar a los autores del robo, capturando al delincuente Carmelo Guadalupe Hernández García en la comunidad Las Brisas del municipio El Cuá.

Asimismo, la institución policial continúa buscando para capturar al delincuente prófugo Emmanuel de Jesús Hernández García, para remitirlo a las autoridades competentes.

