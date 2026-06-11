Nueva embajador de Jamaica presenta Copias de Estilo en Nicaragua

La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, informó que este jueves, el Cocanciller Valdrack Jaentschke recibió las copias de estilo de la nueva embajadora de Jamaica en Nicaragua, señora Julia Elizabeth Hyatt.

Julia Elizabeth Hyatt

La compañera Rosario agregó que la señora Hyatt ha sido acreditada como embajadora de Jamaica ante el pueblo y gobierno de nuestra Nicaragua,

Además, dijo que en Nicaragua «la recibimos con el cariño, hermandad y la fraternidad caribeña de siempre».

