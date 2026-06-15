Nicaragua envía condolencias al Rey de Tailandia por fallecimiento de la Princesa Bajfrakitiyabha

Los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, enviaron un mensaje de condolencias a Su Majestad, el Rey Maha Vajiralongkorn de Tailandia, ante el fallecimiento de Su Alteza Real, la Princesa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati.

La Princesa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati

En la misiva, compartida en nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, los mandatarios nicaragüenses hicieron extensivas sus muestras de solidaridad a la Familia Real y al hermano pueblo del Reino de Tailandia.

Asimismo, elevaron oraciones por el consuelo de la nación asiática ante esta pérdida, destacando el legado de servicio, compromiso y dedicación al bienestar de su pueblo por parte de la Princesa, al tiempo que reiteraron el cariño y la cercanía espiritual de las familias nicaragüenses.