Políticas

Nicaragua envía condolencias al Rey de Tailandia por fallecimiento de la Princesa Bajfrakitiyabha

Por Sergio Martinez
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Los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, enviaron un mensaje de condolencias a Su Majestad, el Rey Maha Vajiralongkorn de Tailandia, ante el fallecimiento de Su Alteza Real, la Princesa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati.

La Princesa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati
La Princesa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati

En la misiva, compartida en nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, los mandatarios nicaragüenses hicieron extensivas sus muestras de solidaridad a la Familia Real y al hermano pueblo del Reino de Tailandia.

Asimismo, elevaron oraciones por el consuelo de la nación asiática ante esta pérdida, destacando el legado de servicio, compromiso y dedicación al bienestar de su pueblo por parte de la Princesa, al tiempo que reiteraron el cariño y la cercanía espiritual de las familias nicaragüenses.