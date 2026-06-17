Inauguran Plaza del Bicentenario de Centroamérica en Punta del Este, Uruguay

En la ciudad de Punta del Este, Departamento de Maldonado, en Uruguay, se llevó a cabo la ceremonia oficial de inauguración de la Plaza del Bicentenario de Centroamérica.

Ceremonia oficial de inauguración de la Plaza del Bicentenario de Centroamérica en Punta del Este, Uruguay

Este nuevo espacio público fue concebido como un símbolo de fraternidad, integración y hermandad entre los pueblos centroamericanos y la República Oriental del Uruguay.

La actividad contó con la presencia del Intendente Departamental de Maldonado, Sr. Miguel Abella; el Alcalde de Punta del Este, Sr. Javier Carballal; y el Embajador de Nicaragua en Uruguay, Compañero Licio Gelli, junto a representantes diplomáticos de El Salvador, Costa Rica y Guatemala, miembros del cuerpo diplomático acreditado e invitados especiales.

Durante el acto, se procedió al tradicional corte de cinta que conmemora los 200 años de la independencia de las naciones centroamericanas.

En sus intervenciones, tanto el Alcalde Carballal como el Embajador Gelli destacaron el profundo significado histórico y cultural de la plaza, concebida como un homenaje al ideal de unidad regional.

Con esta inauguración se reafirman los lazos de amistad, cooperación y solidaridad, así como los vínculos diplomáticos y culturales que históricamente unen a Uruguay con la región centroamericana.

