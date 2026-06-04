Nicaragua y SASCO, de Sudáfrica, fortalecen solidaridad y cooperación

La Misión Diplomática de Nicaragua en la República de Sudáfrica sostuvo este jueves un productivo encuentro con el compañero Tarik Lalla, responsable del Comité de Relaciones Internacionales del Congreso de Estudiantes Sudafricanos (SASCO), la organización estudiantil más grande e influyente de ese país fundada en 1991.

En la reunión se acordó fortalecer la cooperación entre las juventudes de ambas naciones y promover el intercambio político-formativo.

Durante la cita, el compañero Tarik Lalla destacó el interés de SASCO por profundizar en la experiencia histórica de la juventud nicaragüense y su papel protagónico en la Revolución Sandinista junto al Gobierno de Nicaragua, presidido por el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo.

Asimismo, informó sobre la creación de un Consejo Internacional de Estudiantes, espacio al que Nicaragua será invitada formalmente en calidad de país observador con miras a una futura integración plena.

Como parte de los acuerdos inmediatos, se definió la realización de conferencias virtuales con el liderazgo estudiantil de la provincia de Gauteng bajo el lema “El Rol de los Estudiantes en el Proceso Revolucionario Nicaragüense”.

Con esta iniciativa, las delegaciones ratifican la voluntad de continuar construyendo puentes de solidaridad y entendimiento mutuo entre pueblos unidos por la libertad, la justicia social y la igualdad.

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