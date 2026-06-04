Primer Ministro de Belice se reúne con el Co-Canciller de Nicaragua Valdrack Jaentschke

El Primer Ministro de Belice, John Briceño, recibió al Co-Canciller de la República de Nicaragua, compañero Valdrack Jaentschke, durante su llegada oficial a esa nación caribeña.

Belice recibe a Valdrack y refuerza alianza histórica

El encuentro fue destacado a través de una publicación oficial emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Belice.

Durante la visita de cortesía, el Primer Ministro Briceño y el Valdrack Jaentschke sostuvieron discusiones cordiales enfocadas en asuntos de interés mutuo e importancia para la región.

En el encuentro se reafirmó que Belice y Nicaragua disfrutan de relaciones bilaterales de larga data, las cuales se fundamentan firmemente en la amistad, el respeto mutuo y la cooperación.

En la reunión bilateral también participaron el Embajador Oscar Arnold, Director Ejecutivo de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Belice, y la Embajadora Amalia Mai, quien está a cargo de las responsabilidades y asuntos relacionados con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

