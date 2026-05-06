El Embajador de Nicaragua ante el Reino de Bélgica, compañero César Castañeda, sostuvo un encuentro con el señor Pierre-Emmanuel De Bauw, nuevo Director para las Américas del Servicio Público Federal de Asuntos Exteriores belga.

El Representante de Nicaragua en el Reino de Bélgica, Compañero César Castañeda, sostuvo un encuentro con el señor Pierre-Emmanuel De Bauw, nuevo Director para las Américas del Servicio Público Federal de Asuntos Exteriores de Bélgica

La reunión se desarrolló en un ambiente de diálogo respetuoso, donde el representante nicaragüense transmitió los saludos fraternos del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, reafirmando la voluntad de promover relaciones basadas en el respeto mutuo.

Durante el intercambio, ambas partes analizaron el potencial de los vínculos comerciales, destacando sectores clave como el tabaco y el cacao nicaragüenses.

Se subrayó cómo estos rubros de alta calidad alimentan las cadenas de valor de productos de fama mundial, como los puros y el chocolate belga, abriendo nuevas oportunidades para la colaboración en áreas de beneficio económico compartido.

Asimismo, la representación de Nicaragua compartió los significativos avances logrados por el país en materia de desarrollo económico y social.

En este contexto, se abordaron temas de seguridad regional, la lucha contra el crimen organizado y la importancia de fortalecer el multilateralismo y el derecho internacional como pilares de la estabilidad y la cooperación entre naciones.

Finalmente, el encuentro permitió explorar iniciativas en los ámbitos de turismo, arte y cultura para estrechar los lazos entre ambos pueblos.

