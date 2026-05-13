Nicaragua felicita al Primer Ministro Philip Davis por su victoria electoral en Bahamas

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo, envió un mensaje de felicitación al Excelentísimo Philip Davis por su reciente triunfo electoral en la Mancomunidad de las Bahamas.

El Primer Ministro de Bahams Philip Davis

En la misiva, el Estado nicaragüense extendió sus felicitaciones al Partido Liberal Progresista (PLP) tras la victoria alcanzada en las elecciones generales celebradas ayer 12 de mayo, así como por la reelección de Davis en el cargo de Primer Ministro.

Desde «Nicaragua, Bendita y Siempre Libre», los copresidentes transmitieron un abrazo fraterno y expresaron sus mejores deseos de éxito para la nueva gestión del Primer Ministro Davis, reafirmando los lazos de hermandad entre ambos pueblos caribeños.

