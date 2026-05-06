Nicaragua y Panamá fortalecen lazos en innovación agropecuaria

Con el objetivo de estrechar relaciones y explorar áreas de colaboración técnica, el Embajador de Nicaragua en Panamá, compañero Carlos Midence, realizó una visita institucional al Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), donde fue recibido por su Directora General Encargada, Miriam Vásquez.

Panamá: Midence y IDIAP unen fuerzas por agricultura

Durante el encuentro, ambas partes intercambiaron información sobre políticas públicas enfocadas en la producción de alimentos y el desarrollo sostenible.

La directora Vásquez detalló los programas de investigación y tecnología que impulsa el IDIAP, extendiendo además una invitación al representante nicaragüense para realizar visitas de campo a los proyectos que el instituto desarrolla en el interior del país vecino.

Por su parte, el Embajador Midence destacó los significativos avances de Nicaragua en materia de soberanía alimentaria, resaltando que el país produce más del 95% de los alimentos que consume y exporta.

Asimismo, subrayó el trabajo del Buen Gobierno junto a cooperativas e innovadores para potenciar la economía comunitaria y la erradicación de la pobreza.

La reunión concluyó con un mensaje de hermandad y la disposición de ambos países de continuar compartiendo experiencias exitosas en investigación y tecnologías agrícolas para el bienestar de sus pueblos.

