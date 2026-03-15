XILONEM Y XILOÁ: Centros Turísticos para disfrutar este verano

Este domingo realizamos un recorrido por los diferentes centros turísticos favoritos de las familias nicaragüenses en este verano, y nuestra primera parada fue en el centro turístico Xilonem.

Al llegar a este lugar, ubicado en el kilómetro 16 de la carretera hacia Masaya, nos asombramos al ver que está irreconocible, completamente renovado.

El administrador del centro, Cro. Eddy Martínez, nos indicó que ya casi terminan las mejoras en dos piscinas, una para adultos y otra para niños, además del piso.

Además que, «se han construido alrededor de 20 casetas para el disfrute de las familias, y 8 módulos de comidas gastronómicas, donde se reubicarán a los emprendedores que aquí venden sus productos».

Una de las beneficiadas, que ya se muestra contenta, es doña Magdalena Jarquín, quien invita a todos a disfrutar y degustar ricos platillos como pescados, sopas, carnes y otros antojos.

El Instituto Nicaragüense de Turismo informó que la entrega de la obra está prevista para Semana Santa, pero usted puede disfrutar con normalidad de las otras dos piscinas, juegos para niños y venta de gastronomía.

Los precios se mantienen en 10 córdobas para niños y 20 para adultos y el horario es de martes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde.

Nuestra segunda parada fue el centro turístico Xiloá, en el municipio de Mateare, a 20 kilómetros de la capital.

Esta laguna de origen volcánico es el lugar perfecto para compartir en familia, y este domingo no fue la excepción.

Doña Leticia Darce, de Terrabona, Matagalpa, fue una de las cientos de visitantes que llegó a Xiloá a disfrutar con su familia.

«Ando visitando a un hijo mío y me trajo aquí, me parece excelente y muy muy bello este lugar», dijo la matagalpina.

Otro de los que se andaba desestresando con un buen chapuzón fue don José Aguilar, desde la comarca Los Castros, ahí cerquita de Xiloá.

Xilonem y Xiloá son los destinos ideales para visitar en esta temporada y recuerde que en Xiloá inicia la gran Gira de Verano de Tu Nueva Radio Ya, el próximo Jueves Santo, compartiendo alegría, música y premios con las familias nicaragüenses.