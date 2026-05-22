Taller de marroquinería Goods Leather destaca en Masaya por su calidad y diseño artesanal

El departamento de Masaya, cuna del talento artesanal nicaragüense, cuenta entre sus principales referentes con el Taller de Marroquinería «Goods Leather».

Con tres años de sólida trayectoria en el mercado, este emprendimiento liderado por el artesano Luis Baltodano ha logrado posicionarse con éxito gracias a la dedicación, altos estándares de calidad y finos acabados en cada una de sus piezas de cuero, las cuales se comercializan actualmente en el emblemático Mercado de Artesanías de Masaya.

Cada artículo de Goods Leather es confeccionado de manera totalmente artesanal, uniendo la precisión técnica con diseños personalizados.

Este cuidadoso proceso de fabricación permite ofrecer productos que sobresalen por su excelente ergonomía, resistencia y durabilidad, aportando un sello distintivo de elegancia y creatividad que responde con exactitud a las exigencias y preferencias de los compradores.

La variada oferta del taller abarca una amplia gama de productos funcionales, tales como bolsos para dama en diversos estilos, billeteras, fajas, maletines, porta celulares y bolsos para computadoras.

Las personas interesadas en adquirir estas piezas o realizar encargos especiales pueden comunicarse directamente al número telefónico 7533-9811 o visitar el taller, ubicado de la Rotonda Las Flores, en el kilómetro 32 de la carretera Masaya–Granada.