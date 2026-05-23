Guatemalteco abandona escena tras aparatoso vuelco de cabezal, en carretera León – Managua

La tarde de este sábado en kilómetro 45 de la carretera Nueva León–Managua, quedó volcado un cabezal conducido por el ciudadano guatemalteco Walther Ubaldo Maldonado.

Cinta amarilla de accidente de tránsito

Se conoció que el pesado vehículo circulaba con normalidad cuando presuntamente una maniobra indebida provocó que el conductor perdiera el control, ocasionando el aparatoso vuelco que dejó severos daños materiales en la unidad.

Tras el accidente, testigos alertaron a las autoridades y equipos de emergencia que llegaron al sitio para atender la situación y regular el tránsito, que se vio parcialmente afectado por varias horas.

Lo que más llamó la atención fue que, al iniciar las investigaciones, el conductor ya no se encontraba en el lugar.