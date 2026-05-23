Joven motociclista termina sin vida debajo de un camión, en Chontales

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de José Antonio Cruz Fonseca, de 42 años, tras impactar en la motocicleta placa ZC 31-57 que conducía contra la parte trasera del camión matrícula M 419-081 manejado por Nelson David Pavón Villalta, de 45 años.

La tragedia ocurrió la mañana de este sábado, en el kilómetro 190, cuando el joven se desplazaba desde Villa Sandino con destino a Santo Tomás, Chontales.

Las primeras investigaciones indican que José Antonio no habría guardado la distancia prudente, lo que provocó que se estrellara contra el pesado vehículo, quedando atrapado junto a su motocicleta debajo del camión.

Agentes de tránsito y un médico forense se presentaron al sitio para iniciar las investigaciones y determinar responsabilidades en esta nueva fatalidad vial.