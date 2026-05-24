Doña Chilito, una de las personas más longevas de Nicaragua, cumple 103 años

Con una mirada viva y sus ojos un poco cansados por el paso de los años, doña María Auxiliadora Velázquez Fonseca, conocida cariñosamente como doña “Chilito”, celebra hoy domingo sus 103 años rodeada de sus 6 hijos, 6 bisnietos y un tataranieto en el populoso barrio Cristo del Rosario, distrito dos de Managua.

María Auxiliadora Velázquez Fonseca

Su hijo de crianza Marlon Velázquez dijo, al Programa Ya de Madrugada de Tu Nueva Radio Ya, que doña «Chilito» tenía 11 años cuando asesinaron al general Sandino en 1934, llegó a Managua a los 14 años, originaria de la Comunidad de Tecuanama, municipio de la Paz Centro, departamento de León.

“Hablarte de mi mamita, es referirme de una persona de dura fortaleza, ella es sobreviviente del Covid, estuvo 25 dias internada en el hospital Alemán Nicaragüense, de esa enfermedad falleció un hijo y un nieto” expreso Velázquez.

Doña María Auxiliadora Velázquez Fonseca quien nació el 24 de mayo de 1923 en la Paz Centro, León, aun realiza sus cosas de manera personal, cocina, se baña y le gusta lavar su propia ropa, muy lucida al hablar, dijo haber sobre vivido a los terremotos de 1931 y el de 1972.

Managua: María Auxiliadora, 103 años

“Recuerdo que debido a la calamidad en que había quedado Managua luego del terremoto de 1931, la situación difícil con tantos fallecidos, nos con mi familia nos regresamos a la Paz Centro, pero con el pasar del tempo volvimos a Managua donde viví el terremoto del 72” aseguró doña Dorita.

Otro de los episodios que le toco vivir a doña María Auxiliadora Velázquez Fonseca, fue la dura represión que sufrió Nicaragua a mano de la familia Somoza, luego el inicio de la guerra contra los Somozas en 1950, hasta el triunfo de los Sandinistas en el19 de julio de 1979.

Doña “Chilito”, muy bien bendecida por los años de vida concedida por Dios, se considera una persona muy creyente, refiere que la lograr esa edad como virtud, es saber cuidarse, alimentarse y tratar de llevar una vida lo más relajada que se pueda.

Doña María Auxiliadora Velázquez Fonseca a sus 103 años goza del aprecio de toda su familia, quienes la consideran un digno ejemplo cariño y el amor que siempre les ha compartido en su vivienda ubicada del arbolito dos al lago, dos cuadras arriba en el barrio Cristo del Rosario, distrito dos de Managua.