Albañil se ahoga durante paseo familiar en Acoyapa

El obrero de la construcción Eíder Sebastián Peralta Oporta, de 24 años, se ahogó el mediodía de hoy domingo, en un río que pasa debajo del puente El Diamante, en Acoyapa, Chontales.

Acoyapa: Joven se ahoga en río tras ingerir licor

Conocidos dijeron que Eider participaba de un paseo familiar, en el que presuntamente se puso a ingerir licor.

Una vez “mareado” por el guaro se introdujo al agua y se les perdió de vista a sus familiares.

Después de varios minutos de búsqueda, Eíder Sebastián fue encontrado ahogado.

Su cuerpo fue entregado a sus familiares para que le den cristiana sepultura en Acoyapa, Chontales.

