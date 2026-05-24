Segoviano es ultimado con cuchillo en una calle de Ocotal

De varias cuchilladas fue ultimado Aarón Isaac Dávila Gómez, de 27 años, en una calle del barrio Roberto Gómez, ubicado en Ocotal, departamento de Nueva Segovia.

Aarón Isaac Dávila Gómez, de 27 años

El crimen ocurrió la noche del sábado, cuando Aarón estaba en la vía pública en compañía de varios amigos y llegaron varios motociclistas del barrio Nuevo Amanecer, lo que terminó en una riña tumultuaria en la que salieron a relucir armas blancas y Aarón sufrió las heridas mortales, pues a pesar de ser llevado al Hospital Héroes de Las Segovias, lamentablemente falleció.

Como responsables del hecho de sangre son señalados Walter Fabricio Figueroa López y Carlos Daniel Matute Melgara, ambos de 17 años, los que huyeron y son “taloneados” por la policía.

En el hecho también resultaron heridos de cuchillo: Wilber Ramón Cruz Pérez, de 44 años; Ervin David Cruz Romero, de 31; y Alexander Ulises Rodríguez, de 28, los que fueron trasladados al hospital Héroes de la Segovia, de Ocotal.

Alexander Rodríguez, además de resultar herido, también sufrió el robo de su motocicleta que desconocidos se llevaron en medio de bochinche.

En tanto, autoridades policiales amplían las investigaciones del caso para esclarecer el crimen y capturar a los responsables del hecho.

Se conoce que la policía retuvo para investigación en el caso a Rosa Miranda, quien presuntamente se movilizaba en una motocicleta junto a otros involucrados en el hecho