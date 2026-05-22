Sigue a paso firme, construcción del nuevo Instituto Nacional Horacio Hodgson en Bluefields

Más de mil estudiantes de secundaria de la ciudad de Bluefields serán beneficiados con la construcción del nuevo Instituto Nacional Horacio Hodgson.

Este moderno complejo educativo, ubicado en la cabecera de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, reemplazará las antiguas instalaciones con el objetivo de dignificar los espacios de aprendizaje y brindar condiciones óptimas para el desarrollo académico de los jóvenes caribeños.

El ambicioso proyecto de infraestructura cuenta con una inversión estimada en 58 millones de córdobas.

El nuevo diseño arquitectónico contempla la edificación de aulas con ventilación adecuada, laboratorios equipados para ciencias y computación, una cancha multiuso techada y rampas de acceso especialmente acondicionadas para estudiantes que presenten alguna discapacidad, garantizando así un entorno escolar inclusivo.

Además de modernizar y ampliar la capacidad de matrícula en la ciudad, esta obra tiene un fuerte componente de identidad cultural, ya que su planeación busca fortalecer las estrategias de enseñanza dirigidas a los estudiantes de habla creol.

Con esta inversión, las autoridades educativas reafirman su compromiso con la equidad, el desarrollo social y la calidad de la educación multigeneracional en las comunidades de la Costa Caribe.