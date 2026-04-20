Programa Todos con Voz atiende a más de 206 mil discapacitados en todo el país

Éste lunes se realizó la primera convocatoria del año 2026, para la carnetización y certificación de personas discapacitadas, atendidas de manera integral en el Programa “Todos con Voz”.

Nicaragua: Arranca jornada 2026 de carnetización a discapacitados

El doctor William Miranda, coordinador nacional de este programa, destacó que a nivel nacional hay 206 mil 215 personas discapacitadas a nivel nacional, que incluye a más de 58 mil en la ciudad de Managua, de acuerdo a las estadísticas a la fecha.

Son 7 las discapacidades que se les da seguimiento en todo el país: Psicomotora, Intelectual, Visual, Auditiva, Psicosocial, Múltiple y Visceral que son personas con enfermedad renal u oncológica.

En los 153 municipios de Nicaragua, a las personas con discapacidad, se les da seguimiento casa a casa: se les facilita medios auxiliares, acompañamiento para tener un empleo en correspondencia a su discapacidad, en cumplimiento con la Ley 763, Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Don Miguel, es una persona no vidente de nacimiento, y que se gana la vida haciendo masajes terapéuticos, dijo que mediante Todos con Voz, tiene acceso gratuito de los bastones, que tienen un valor en las tiendas privadas entre 30 y 40 dólares.

