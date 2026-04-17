Nicaragua conmemora la vida y legado de los Héroes de Veracruz

La Copresidenta de la República de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo, durante su mensaje a las familias este mediodía, recordó a los Héroes y Mártires de Veracruz, quienes pasaron a otro plano de vida un 16 de abril de 1979, luchando contra la dictadura somocista.

Héroes de Veracruz: su legado vive en León

“Hoy celebramos la vida eterna de los Héroes y Mártires de Veracruz, Óscar Pérez Cassar, que le decíamos el Gordo Pin; Edgard Lang, Roger Deshon, Aracelly Pérez, Carlos Manuel Jarquín, Idania Fernández”, expresó la Compañera Rosario.

Destacó que “todos ellos héroes en el firmamento de esta Nicaragua que nos ha dado tanto y que ha dado tanta sangre santa, que se ha ofrendado para que vivamos como vivimos hoy, seguros, tranquilos y sobre todo defendiendo, restableciendo donde haga falta la armonía, el sentido de comunidad, de pueblo, pueblo de Dios, cristiano, socialista y solidario”.

La Compañera Rosario resaltó que en este día se recuerda la vida y el legado de estos jóvenes revolucionarios con diferentes actividades en el municipio de León.

