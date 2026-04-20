Nicaragua reporta importante disminución en casos de dengue e influenza en la última semana

El más reciente informe de la situación epidemiológica, con corte al sábado 18 de abril de 2026, destacó una tendencia favorable en el control de diversas enfermedades estacionales en el país.

Según las autoridades de salud, las acciones de prevención y vigilancia han permitido una reducción significativa en los diagnósticos de Dengue, los cuales presentaron una disminución del 5% en comparación con la semana anterior, cerrando con un total de 59 pacientes confirmados.

Uno de los logros más notables del reporte semanal es la drástica caída en los casos de Influenza, que registró una disminución del 24%, contabilizando apenas 19 personas enfermas en todo el territorio nacional.

Asimismo, la Leptospirosis mostró un comportamiento positivo con solo un caso diagnosticado, lo que representa una reducción de tres casos respecto al periodo previo.

Por otro lado, el informe técnico también monitorea otras patologías que presentaron variaciones al alza.

La Neumonía registró un incremento del 5%, con un total de 1,461 personas afectadas, mientras que los casos de Malaria subieron un 41% en relación con la semana anterior, alcanzando los 79 diagnósticos positivos.

Ante estos datos, el Ministerio de Salud reafirmó su compromiso de continuar con las jornadas de fumigación, abatización y visitas casa a casa para consolidar la tendencia a la baja en enfermedades vectoriales y respiratorias, instando a las familias a mantener las medidas de higiene y acudir de inmediato a las unidades de salud ante cualquier síntoma.

