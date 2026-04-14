Celebran a lo grande el cumpleaños 176 del majestuoso Cerro Negro

Con la participación de más de 40 estudiantes universitarios, jóvenes del Movimiento Ambientalista Guardabarranco y de la Red de Jóvenes Comunicadores de León, fue celebrado el 176 cumpleaños del Volcán Cerro Negro.

Volcán Cerro Negro de Nicaragua

Durante el festejo se realizó un conversatorio ambiental en la Casa CUUN de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la que se compartieron conocimientos sobre el origen del volcán, su formación geológica y la biodiversidad que alberga en sus más de 20 mil hectáreas de bosque.

Y se resaltó la riqueza natural de la reserva y la importancia de fomentar prácticas responsables que contribuyan a la conservación del complejo volcánico.

Cerro Negro de fiesta: Celebran 176 años del volcán en León

El Volcán Cerro Negro, desde su formación en 1850, ha registrado unos 23 episodios eruptivos, siendo uno de los volcanes más activos de Nicaragua, y el más joven de Centroamérica, atrayendo anualmente a un promedio de 50 mil turistas cada año.

