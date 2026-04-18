Más de 148 mil estudiantes y docentes participaron en actividades formativas y científicas en la última semana

Nicaragua continúa avanzando con paso firme en la implementación de la Estrategia Nacional de Educación “Bendiciones y Victorias”, desarrollada del 13 al 17 de abril, fortaleciendo un modelo centrado en la creatividad, la innovación y la identidad cultural.

Durante esta jornada, más de 148 mil estudiantes y docentes participaron en actividades formativas, artísticas y científicas, incluyendo galas culturales, encuentros juveniles en la ciencia, seminarios de emprendimiento y espacios de reflexión por la paz.

Asimismo, se avanza en la capacitación de tres mil 500 docentes, promoviendo el uso de herramientas tecnológicas, el pensamiento crítico y la innovación pedagógica, elementos clave para transformar la enseñanza en las aulas.

Con el liderazgo del Ministerio de Educación y el acompañamiento de instituciones como INATEC y universidades, se impulsan nuevas jornadas educativas que fortalecen el aprendizaje integral, la cultura de paz y el desarrollo del pueblo nicaragüense.