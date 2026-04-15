Anuncian culto por Día Nacional de la Paz en Plaza la Biblia

El próximo domingo 19 de abril, Día Nacional de la Paz, familiares del pastor Yiye Ávila celebrarán un culto en la Plaza de La Biblia, Managua, anunció la Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo.

Familia Yiye Ávila celebrará gran culto de Paz en Managua

“Tenemos la actividad que realizarán las iglesias evangélicas este próximo domingo con la presencia de los familiares, la hija, nietos, familiares del querido pastor Yiye Ávila. También se desarrollarán otra cantidad de eventos”, agregó.

“Uniéndonos todos en ese clamor que es universal, que es mundial, que es de comunidad humana, de Paz, Paz, Paz, como decía nuestro Darío: Paz, Patria, Porvenir”, finalizó la compañera Rosario Murillo.

