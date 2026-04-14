Managua y León serán sede del Festival de Cine de Guerra en saludo al Día de la Victoria
La Cinemateca Nacional, realizará el Festival de Cine de Guerra, del martes 21 al jueves 23 de abril 2026, en saludo al Día de la Victoria, que el 9 de mayo, y el 85 Aniversario del Inicio de la Gran Guerra Patria.
La primera proyección del 21 de abril, se trata del largometraje “La Batalla de Sebastopol”, con la dirección de Sergey Mokritskiy. El 22 de abril, Charla Magistral “Memoria Viva a través del Lente”. Ambas presentaciones en la Cinemateca en la ciudad de Managua.
Y el 23 de abril, se proyectará con el apoyo de la Cinemateca Nacional, el largometraje “El Primer Oscar”, en el Teatro José de la Cruz Mena, en la ciudad de León. Todos cordialmente invitados, libre la entrada.