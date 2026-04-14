Managua y León serán sede del Festival de Cine de Guerra en saludo al Día de la Victoria

Por Arlen Hernandez
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La Cinemateca Nacional, realizará el Festival de Cine de Guerra, del martes 21 al jueves 23 de abril 2026, en saludo al Día de la Victoria, que el 9 de mayo, y el 85 Aniversario del Inicio de la Gran Guerra Patria.

Únete al Festival de Cine de Guerra en honor al Día de la Victoria y el 85º aniversario de la Gran Guerra Patria. Disfruta de proyecciones especiales y una charla magistral del 21 al 23 de abril.
Únete al Festival de Cine de Guerra en honor al Día de la Victoria y el 85º aniversario de la Gran Guerra Patria. Disfruta de proyecciones especiales y una charla magistral del 21 al 23 de abril.

La primera proyección del 21 de abril, se trata del largometraje “La Batalla de Sebastopol”, con la dirección de Sergey Mokritskiy. El 22 de abril, Charla Magistral “Memoria Viva a través del Lente”. Ambas presentaciones en la Cinemateca en la ciudad de Managua.

Y el 23 de abril, se proyectará con el apoyo de la Cinemateca Nacional, el largometraje “El Primer Oscar”, en el Teatro José de la Cruz Mena, en la ciudad de León. Todos cordialmente invitados, libre la entrada.

Descubre el inicio del Festival de Cine de Guerra con 'La Batalla por Sevastopol', una película dramática doblada al español. ¡No te pierdas esta proyección gratuita el martes 21 de abril a las 5 p.m.!
Descubre el inicio del Festival de Cine de Guerra con ‘La Batalla por Sevastopol’, una película dramática doblada al español. ¡No te pierdas esta proyección gratuita el martes 21 de abril a las 5 p.m.!
No te pierdas la Charla Magistral "Memoria viva a través de la lente" con el director ruso Sergey Mokritskiy. Entrada libre este 22 de abril a las 11:00 a.m. en la Sala Mayor de la Cinemateca Nacional.
No te pierdas la Charla Magistral «Memoria viva a través de la lente» con el director ruso Sergey Mokritskiy. Entrada libre este 22 de abril a las 11:00 a.m. en la Sala Mayor de la Cinemateca Nacional.
Descubre 'El Primer Oscar' en el Festival de Cine de Guerra. Una emotiva historia bélica te espera con entrada libre.
Descubre ‘El Primer Oscar’ en el Festival de Cine de Guerra. Una emotiva historia bélica te espera con entrada libre.