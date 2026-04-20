Rivense fallece luego de 35 días grave en un Hospital de Managua

En un hospital capitalino se rindió ante la muerte, la madrugada de este lunes Armando Heriberto Calderón Lanzas, de 40 años, quien hace más de un mes se accidentó en motocicleta en Rivas.

Armando Heriberto Calderón Lanzas, de 40 años

Calderón Lanzas era oriundo de la comunidad de El Palmar, en Tola, y se accidentó la madrugada del 15 de marzo al explotarse una de las llantas de la moto que conducía con rumbo a su casa.

El accidente sucedió cerca de la comunidad La Providencia. Al estallarse la llanta, Armando cayó al suelo y se golpeó la cabeza en el pavimento, lo que le causó las graves lesiones.

Inicialmente Armando Calderón fue llevado al hospital de Rivas, sin embargo, debido a lo delicado de las heridas y traumas craneales fue trasladado al hospital capitalino, en donde dio su último suspiro de vida.

Guadalupe Calderón informó que la vela de su hermano se realiza en su casa ubicada de la Escuela Vicente Marín, 200 varas al sur y 100 varas al Este, en la comunidad El Palmar, y su funeral será mañana a las 3 de la tarde.

Armando trabajó varios años como administrador de la Panadería Don Marcos, del municipio de Rivas, en donde sus compañeros de trabajo lamentan su deceso.

