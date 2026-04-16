Celebran Día Mundial del Emprendimiento con encuentro Sabores de Nuestra Tierra en Managua

En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, el Ministerio para la Promoción de Emprendimientos desarrolló en Managua el Encuentro “Sabores de Nuestra Tierra”, un espacio dedicado a visibilizar, fortalecer y proyectar el talento de emprendedores de los departamentos de Chinandega, Matagalpa, Jinotega, Rivas, Granada, Masaya y Managua.

Dulces Tradicionales: Emprendedores conquistan Managua

Las y los protagonistas compartieron sus saberes y experiencias en la elaboración de dulces tradicionales que forman parte de nuestra identidad cultural, reafirmando el valor de los emprendimientos como motores de desarrollo económico y preservación de nuestras raíces.

Además, de la presentación de productos, se desarrollaron espacios formativos orientados al fortalecimiento de capacidades en innovación, mejora de la presentación y desarrollo comercial, promoviendo el crecimiento de los negocios sin perder la esencia de sus recetas.

A través de una metodología participativa, el encuentro facilitó el aprendizaje desde la práctica, el diálogo y el intercambio directo de experiencias.

La actividad incluyó demostraciones técnicas de elaboración, donde se compartieron procesos, uso de insumos y buenas prácticas, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades productivas y la proyección sostenible de los emprendimientos.

El Encuentro culminó con una exhibición de dulcería tradicional, consolidando un espacio dinámico de promoción e intercambio que evidencia el valor cultural y el potencial económico de este sector, el cual continúa aportando al dinamismo de la economía local.

