Más de mil jóvenes participan en encuentro científico en la UNAN-Managua

Más de mil jóvenes de todo el país participaron de manera virtual y presencial en el Encuentro Nacional de Jóvenes en la Ciencia, que se realizó en el auditorio Fernando Gordillo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua.

Más de mil jóvenes en Encuentro de Ciencia en UNAN-Managua

La actividad se desarrolló en el marco de la Estrategia Nacional de Educación “Bendiciones y Victorias” 2024-2026, bajo el lema “Comunidad, Ciencia y Vida para la Prosperidad”, con la participación de estudiantes, docentes y especialistas del Ministerio de Educación (MINED), el Tecnológico Nacional y universidades del país.

La jornada que fomenta el intercambio de saberes en disciplinas como física, matemática y otras áreas científicas, fortaleciendo la creatividad y el pensamiento innovador.

El compañero Humberto González, Secretario de Economía Creativa de la Presidencia, resaltó que la ciencia es un eje fundamental para la innovación, integrando a instituciones, empresas y sectores productivos en la mejora de procesos y la implementación de tecnologías.

“El encuentro refuerza el modelo educativo “Aprender-Haciendo”, contribuyendo al desarrollo de habilidades investigativas, pensamiento crítico y a la reducción de brechas sociales”, resaltó Humberto González.

