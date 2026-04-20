Motociclista fallece al invadir carril y chocar contra otro motorizado en Waslala

El joven Juan Gabriel Martínez Ochoa, de 26 años, falleció la madrugada de este lunes tras colisionar en su moto contra otro motorizado en el municipio de Waslala, Caribe Norte.

Fatal choque de motos en Waslala: Muere joven sin casco ebrio

Cazadores de noticias informaron que Juan Gabriel iba conduciendo sin casco de seguridad y en supuesto estado de ebriedad cuando invadió el carril contrario.

A causa de la mala maniobra, Juan Gabriel impactó frontalmente contra la moto conducida por Holman Cardoza González, de 29 años, quien llevaba como pasajero a José Centeno, también de 29 años.

Tras el fuerte encontronazo, los tres ocupantes de las motos fueron llevados a un centro asistencial de la zona, en donde médicos de turno confirmaron la muerte de Juan Gabriel Martínez.

Holman Cardoza y José Centeno quedaron hospitalizados en tanto las autoridades policiales investigan las causas precisas del fatal accidente.

