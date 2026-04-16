Nicaragua impulsa el talento creativo con Concurso Nacional de Escultura y Mosaico

En el municipio de San Juan de Limay, Estelí, la Comisión Nacional de Economía Creativa de la Presidencia de la República lanzó la convocatoria al Concurso Nacional de Escultura y Mosaico, dirigido a artistas nicaragüenses, con el propósito de promover y reconocer el talento creativo del país.

Concurso Nacional de Escultura y Mosaico en Estelí

El anuncio fue realizado por el compañero Luis Morales, cosecretario de Economía Creativa, en ocasión del Día Mundial del Arte (15 de abril) y en homenaje a los escultores locales, reconocidos por su trabajo en piedra.

En el concurso premiará 2 categorías: escultura y mosaico. En escultura podrán participar obras elaboradas en madera, piedra, metales, barro, vidrio, hierro y materiales reciclados y en mosaico se recibirán piezas confeccionadas con cerámica, piedras, tusa, madera, cartón, fragmentos de revistas y otros elementos que permitan la creación artística.

Las inscripciones se realizarán a través de las Casas de Cultura y Creatividad de las alcaldías municipales.

Se realizarán competencias municipales, departamentales y finalmente en la nacional, en que se premiará con 25 mil córdobas al primer lugar y una mención de honor de 18 mil córdobas en cada categoría.

La convocatoria se mantendrá abierta hasta el 15 de mayo, en saludo al natalicio del Héroe Nacional General Augusto C. Sandino. Y la gran final y premiación será el 5 de junio en Estelí, desde la Casa de Cultura y Creatividad Leonel Rugama.

Este certamen cuenta con el patrocinio de la Embajada de la República Popular China y la Comisión Nacional de Economía Creativa. Las piezas ganadoras permanecerán en las Casas de Cultura y Creatividad de los municipios de origen de los artistas.

