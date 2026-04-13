Nicaragua fortalece cooperación tecnológica en Cumbre Asia-Pacífico de Conferencia Mundial de Internet 2026

Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), reafirmó su compromiso con el desarrollo tecnológico al participar en la Cumbre Asia-Pacífico 2026 de la Conferencia Mundial de Internet (WIC).

La Directora de Telcor Nahima Díaz participa en la Cumbre Asia-Pacífico 2026 de la Conferencia Mundial de Internet

El evento que se celebra en Hong Kong los días 13 y 14 de abril, se desarrolla bajo el lema: “Potencia digital e inteligente para el desarrollo innovador, construyendo conjuntamente una comunidad con un futuro compartido en el ciberespacio”.

La delegación nicaragüense está encabezada por la compañera Nahima Díaz, Directora General de TELCOR.

Durante su intervención en el Foro Principal, la compañera Díaz transmitió los saludos fraternos del Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo al Presidente Xi Jinping y al pueblo de la República Popular China, destacando los sólidos lazos de hermandad y cooperación solidaria que unen a ambas naciones.

En su discurso, la Directora de TELCOR subrayó que este 2026 tiene un significado especial, al conmemorarse el Quinto Aniversario del Restablecimiento de Relaciones Diplomáticas entre Nicaragua y China.

En este marco, resaltó los avances estratégicos alcanzados en áreas clave como Telecomunicaciones y Transformación Digital, Ciberseguridad Gubernamental y Modernización Tecnológica, y Logística Digital y Sistemas de Monitoreo para Emergencias y Desastres Naturales.

Nicaragua ratificó su firme respaldo a la Iniciativa Global para la Gobernanza de la Inteligencia Artificial promovida por el Presidente Xi Jinping.

La compañera Díaz enfatizó que estas herramientas deben estar al servicio del desarrollo humano, la estabilidad y el bienestar de los pueblos, reconociendo el liderazgo de China en la promoción de una comunidad con futuro compartido en el ciberespacio.

Este foro internacional reunió a líderes gubernamentales, empresariales y académicos con el objetivo de fortalecer la economía digital y la innovación.

Con esta participación, el Gobierno de Nicaragua consolida su voluntad de profundizar la cooperación con China en áreas de conectividad y aprovechamiento responsable de las nuevas tecnologías para beneficio de las familias nicaragüenses.

