Comisarías de la Mujer promueven Cartillas de Convivencias a más de 31 mil pobladores

Las Comisarías de la Mujer en cumplimiento de su compromiso de resguardar la paz y proteger la vida de las familias, en los 153 municipios de Nicaragua, realizó más de 19 mil visitas casa a casa con la participación de 31 mil mujeres y varones, quienes conocieron sobre las cartillas de convivencia y respeto familiar.

Comisarías de la Mujer: +19 mil visitas y 6 denuncias en Nicaragua

El equipo multidisciplinario de las Comisarias de la Mujer, en la semana del 9 al 15 de abril, recibió seis denuncias por los delitos de violencia psicológica, incumplimiento de deberes alimenticios, intimidación y amenaza contra la mujer, y agresiones contra las personas.

Las denuncias fueron puestas en León, Chinandega, Nueva Segovia, Matagalpa y Managua. La Policía Nacional recuerda a la población que la Línea de Emergencia 118 está disponible las 24 horas del día para atender situaciones de emergencia.

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