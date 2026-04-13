INETER: esta semana será una de las más calientes de abril con temperaturas superiores a 40 grados

Las autoridades del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), advirtió que esta semana las temperaturas alcanzarán los 40 grados Celsius, en los departamentos de León y Chinandega, en el Occidente de país.

¡Alerta! Nicaragua: 40°C en León y Chinandega esta semana

Manuel Prado, director de Cambio Climático, informó también, que sensación térmica puede alcanzar los 41 grados centígrados, desde el mediodía hasta a eso de las 4 de la tarde, período de mayor temperatura.

El oleaje en ambos litorales, se estiman alturas entre 1.5 y 2 metros con vientos de débiles a moderados, entre 10 y 30 kilómetros por hora. Y únicamente en el norte de Occidente y el Caribe, lluvias leves.

Estas condiciones climatológicas, es por la influencia de altas presiones atmosféricas, propias del mes de abril, previo al mes de las lluvias, Mayo, el Mes de las Flores.