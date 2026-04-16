Bluefields: 2 sujetos detenidos y 5 paquetes de cocaína incautados en operativo naval

El Distrito Naval Caribe del Ejército de Nicaragua capturó al colombiano Kenneth Richard Newball Milquios y al nicaragüense Tony Alberto Joseph Reyes, a quienes se les incautaron cinco paquetes rectangulares de cocaína.

Cae cargamento de cocaína en Bluefields: 2 narcos detenidos

La interceptación ocurrió el domingo 12 de abril, cuando efectivos militares realizaron un sondeo rutinario en el muelle municipal de Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

Los sujetos viajaban en la panga llamada “Cukra Waina N° 3”, la cual cumplía la ruta comercial entre Kukra Hill y Bluefields.

Tras el hallazgo de la sustancia ilícita, tanto los retenidos como el cargamento y la embarcación fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Bajo el lema institucional “Somos el Pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio”, la Fuerza Naval reafirmó su compromiso con la estrategia del «Muro de Contención».

Con estas acciones, el Ejército de Nicaragua continúa garantizando la seguridad de las familias y el combate directo al crimen organizado en todo el territorio nacional.

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