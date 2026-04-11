Más de 200 visitantes disfrutaron del mejor atardecer en el volcán Cerro Negro

Durante el espectacular atardecer, vivido desde las faldas del Volcán Cerro Negro, ubicado en el departamento de León, los participantes también disfrutaron de la Feria de Barriletes Verdes, elaborados con materiales reciclados tales como plástico, botellas y retazos de tela.

De los más de 200 visitantes al coloso, se involucraron en la recreación sana, en el rescate de las tradiciones y la promoción de la cultura del reciclaje, en esta tarea estuvieron niñas, niños, jóvenes, madres y padres de familia.

Este hermoso momento presenciado desde el Volcán Cerro Negro, con 726 metros de altura, fue organizado por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), en coordinación con el Movimiento Ambientalista Guardabarranco.

En la semana del 28 de marzo al 06 de abril, el majestuoso Cerro Negro, recibió la visita de 3 mil 820 turistas nacionales y de otras nacionalidades.