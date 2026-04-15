León: inauguran moderna sala de Imagenología en El Sauce

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional inauguró a través del Ministerio de Salud (MINSA) una moderna sala de imagenología en el municipio de El Sauce, León, informó la Copresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo.

El Sauce estrena sala de imagenología de alta tecnología

“Tenemos desde el Ministerio de Salud, tenemos moderna Sala de Imagenología en El Sauce, inaugurándose este día con una inversión de casi 15 millones de córdobas, para fortalecer los servicios de salud”, dijo la Copresidenta Rosario Murillo.

La Compañera destacó que con esta sala se acerca la tecnología médica para el cuido de las familias en todo el país.

