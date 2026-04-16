Buscan a familiares de pinolero que falleció en Costa Rica

El nicaragüense Rodimiro Antonio Pichardo Velásquez, de 75 años, falleció ayer miércoles por causas desconocidas en Pital San Carlos, Costa Rica.

Rodimiro Antonio Pichardo Velásquez, de 75 años

Sus amigos en el vecino país del Sur están llamando a los familiares del Rodimiro Pichardo en Nicaragua para que lleguen a reclamar su cuerpo.

De acuerdo con la identidad que portaba, don Rodimiro tenía residencia permanente en Costa Rica y no contaba con parientes en ese país.

Los amigos del compatriota indicaron que para mayor información sobre el lugar donde se encuentra el cuerpo sus familiares pueden llamar al celular número 506- 8740-7944.

