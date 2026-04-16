Ganaderos presumen que león suelto se les ha comido más de 15 reses en Comalapa

Sumamente preocupados se encuentran los pequeños ganaderos de la comarca Cuisalá, en el municipio de Comalapa, Chontales, luego de que más de 15 reses de su propiedad, han aparecido devoradas en sus potreros.

Los afectados presumen que quien esta diezmando su ganado es un león que anda suelto en la zona, ya que en algunas ocasiones se han escuchado como especies de rugidos que obliga a los moradores a protegerse en sus casas.

Detallan los ganaderos que el animal salvaje se les ha comido terneros, vaquillas y hasta vacas paridas, y temen que en cualquier momento pueda atacar a un niño, mujer o anciano que encuentre indefensos.

La mañana del domingo 12 de abril, el productor José Antonio Zambrana encontró devorado uno de sus animales por lo que junto a sus colegas están pidiendo apoyo al MARENA para localizar y desarticular al peligroso felino.