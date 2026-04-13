Exportaciones de fauna silvestre generaron más de 1.4 millones de dólares entre febrero y marzo 2026

El Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, informó que durante los meses de febrero y marzo de 2026 se registró un importante dinamismo en el comercio sostenible de especies.

Serpiente boa constrictor con patrones marrones y negros.

En este periodo, se autorizaron 49 permisos de exportación, generando ingresos por un monto de un millón 475 mil 717 dólares.

En total, Nicaragua envió al mercado internacional 18 mil 732 especímenes procedentes de zoocriaderos autorizados, además de caracol rosado.

Entre las especies más destacadas se encuentran la rana de ojos rojos y rana flecha; la ranita de vidrio, el gallego verde y gallego común, y la tortuga sabanera.

Estos ejemplares tuvieron como destino países de alta demanda en Asia, Europa y América del Norte, incluyendo a Tailandia, Francia, Canadá, Hong Kong, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.

Rana de ojos rojos aferrada a una hoja verde tropical.

La comercialización de estos especímenes se realiza bajo un estricto cumplimiento de las normativas de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Con este modelo de trabajo, el Gobierno de Nicaragua asegura que el aprovechamiento de los recursos naturales se traduzca en beneficios económicos para los protagonistas de los zoocriaderos, garantizando al mismo tiempo el uso sostenible y la preservación de la biodiversidad en nuestro país.

