INTUR anuncia vibrante agenda recreativa para celebra el Mes de la Paz

El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) presentó una amplia cartelera de actividades culturales, gastronómicas y deportivas diseñada para que las familias nicaragüenses y turistas disfruten en alegría y seguridad durante el Mes de la Paz.

INTUR: Mes de Paz con cultura, sabor y deporte en Nicaragua

El compañero Félix Sánchez, Responsable de Promoción Nacional, detalló que la agenda inicia este jueves con un festival de danza folclórica en Moyogalpa, Isla de Ometepe, marcando el inicio de una jornada llena de tradición.

Para este viernes 17 de abril, la oferta se traslada a Matagalpa con el Festival de Sabores Ancestrales, mientras que en la Isla de Ometepe la creatividad será protagonista con una pasarela infantil de trajes reciclados en Altagracia y una tertulia de ritmos y sones en Moyogalpa.

Asimismo, la ciudad de Granada invita a las familias a degustar lo mejor de su cocina local en el Festival Sabores Granadinos.

El sábado 18 destaca por su enfoque en el deporte y la aventura. En San Jorge, se realizarán competencias de obstáculos con premios en efectivo de hasta 14 mil córdobas.

Los amantes de la naturaleza podrán participar en el reto de escalar el Cerro Maderas en El Almendro, Río San Juan, mientras que los aficionados al motor disfrutarán de la Moto Aventura Circuito Jerusalén en San Carlos, y de eventos de aventura sobre ruedas en Pochomil.

San Juan del Sur se convertirá en un epicentro cultural este sábado con la 6ta edición de Resort Nicaragua Diseña, acompañada de una exposición de fotografía y cine.

En el occidente del país, Chinandega celebrará el Día Mundial del Arte en Cinco Pinos y festivales infantiles en Puerto Morazán, además de senderismo ecológico en El Realejo.

Para concluir esta intensa jornada de celebración, el domingo 19 de abril se llevará a cabo el tradicional desfile hípico en honor a las fiestas patronales de San Marcos, Carazo.

Con estas actividades, el INTUR reafirma su compromiso de promover espacios de sano esparcimiento que fortalecen la convivencia pacífica y el desarrollo del turismo local en todo el territorio nacional.

