Martes 12 de agosto inicia Tercera Entrega de la Merienda Escolar en Nicaragua

El próximo martes 12 agosto iniciará el traslado, a todo el país, de la tercera entrega de la Merienda Escolar correspondiente al año 2025, anunció este jueves la compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua,

Inicio del traslado de la Merienda Escolar el 12 de agosto

La compañera mencionó que es el tercero y último traslado de alimentos para la Merienda Escolar de este año.

“Estamos hablando de arroz, cereales, frijoles, maíz, harina de trigo y aceite. Por miles de quintales y de galones, el aceite por ejemplo, son 155 mil 778 galones», dijo la compañera.

«La Merienda Escolar se entregará a estudiantes de preescolar, primaria, educación especial, primaria y secundaria a distancia en el campo y escuelas normales para la formación de maestros y maestras”, agregó.

La salida de los alimentos será el próximo martes 12 por la mañana desde Los Brasiles, concluyó la compañera Rosario Murillo.

