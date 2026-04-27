Reportan menos casos de influenza, neumonía y malaria en la última semana

El más reciente informe epidemiológico, correspondiente a la semana que culminó este 25 de abril, destacó una tendencia favorable en la salud pública nacional al registrarse una disminución significativa en la incidencia de las principales enfermedades estacionales.

La Influenza encabezó esta reducción con un descenso del 16%, contabilizando apenas 16 pacientes confirmados en el periodo.

De igual manera, las afecciones respiratorias graves mostraron una mejoría con una baja del 7% en los casos de Neumonía, atendiendo a un total de 1,362 personas.

Por su parte, la Malaria también mantuvo su curva de descenso con un 5% menos de casos en comparación con la semana anterior, reportándose 75 pacientes diagnosticados en todo el territorio.

En contraste con estas disminuciones, las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia estrecha sobre el Dengue, que experimentó un ligero incremento del 7% con 63 personas diagnosticadas.

Asimismo, en cuanto a la Leptospirosis, se confirmaron dos casos positivos, lo que representa un paciente más con relación a la semana previa.

Las autoridades de salud reiteran el llamado a las familias a no bajar la guardia y continuar con las medidas preventivas, especialmente la eliminación de criaderos de zancudos y el lavado constante de manos, para consolidar la reducción de estas enfermedades y contener los leves incrementos registrados en el resto de las patologías monitoreadas.