Matrimonio celebra 66 años juntos bailando durante el evento Papá Panzón

En tiempos donde las historias de amor duradero parecen cada vez más escasas, don Gustavo Rizo y doña María Lanzas, originarios de Jinotega y residentes del barrio Carlos Núñez, en Managua, se han convertido en un verdadero ejemplo de compromiso, respeto y unión familiar.

Managua: pareja de 60 años deslumbra hoy

Este 23 de junio, mientras celebraba sus 87 años de vida, don Gustavo compartió una jornada llena de alegría durante la actividad del «Papá Panzón», organizada Por Tu Nueva Radio Ya para homenajear a los padres.

A su lado estuvo siempre su compañera de vida, doña María, de 81 años, con quien contrajo matrimonio en 1960 y ha construido una hermosa familia integrada por 8 hijos, 38 nietos y 28 bisnietos.

Esta admirable pareja asegura que el secreto de su relación ha sido la confianza, el respeto y la capacidad de superar juntos los momentos difíciles.

Entre sonrisas, doña María recordó que el único problema que tuvo su esposo fue el consumo excesivo de licor, un hábito que abandonó hace más de 30 años para el bienestar de su familia.

Durante la celebración, don Gustavo robó aplausos y sonrisas al lanzarse a la pista de baile junto a una de nuestras bailarinas, Jennifer Obregón.

Con energía y mucho entusiasmo, demostró que la edad no es un obstáculo cuando el espíritu permanece joven, al ritmo de la música disco, sorprendió a todos los asistentes y se ganó el cariño del público.

Pero la alegría no fue exclusiva para él pues Doña María también mostró que conserva intacto su entusiasmo por la vida y disfrutó de un animado baile junto a nuestro compañero de labores, Latin William.

Don Gustavo Rizo, celebró sus 87 años en el Papá Panzón pic.twitter.com/etYrpa2oia — La Nueva Radio YA (@nuevaya) June 23, 2026

La pareja emocionó a los presentes al recordar que, después de más de seis décadas de matrimonio, siguen cumpliendo la promesa que hicieron frente al altar: amarse y respetarse hasta que la muerte los separe.

Más que una celebración del Día del Padre, la historia de don Gustavo y doña María fue un recordatorio de que el verdadero amor se construye día a día, con paciencia, comprensión y la firme decisión de caminar juntos a través de los años.