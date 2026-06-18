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Guarda de Seguridad se inscribe en concurso del Hula Hula para el Papa Panzón

Por Jonathan Morales
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El guarda de seguridad del departamento de Masaya, José Ignacio Calero, de 57 años, viajó a los estudio de La Nueva Radio Ya, para inscribirse en uno de los concursos del «Papá Panzón».

«Yo vengo a inscribirme en el concurso del «Hula, Hula» porque tengo buen movimiento de cadera, escuché el anuncio en la radio y aquí estoy», dijo Calero.

Don José nos relató que es un hombre casado con doña Ninoska Raquel Latino, es padre de familia y tiene tres hijos, de 10, 12 y 17 años.

El 23 de junio, en el Ranchón Tiscapa, Tu Nueva Radio Ya, celebrará a todos los padres en su día y se premiará al papá con la panza más grande.

Además, se realizarán los concursos del Hula Hula, el Papá Bailarin, el Papá Pasa Huevos y muchas sorpresas más.

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