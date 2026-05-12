Staff de la Súper Líder del Dial graba dos nuevos jingles que pondrán a todos a bailar

En Tu Nueva Radio Ya la alegría no se detiene y la innovación sigue marcando el ritmo, es por eso que nuestro equipo de trabajo se lanzó a una nueva aventura artística con la producción de dos nuevos jingles audiovisuales, cargados de energía, sabor y mucho entusiasmo, que muy pronto conquistarán las redes sociales y el corazón de nuestros oyentes.

Ashley Ochoa coreografía nuevos jingles con el staff de La Nueva Radio YA

Para este gran reto llegó la talentosa coreógrafa Ashley Ochoa, quien durante dos intensas horas puso a prueba a todo el staff de Tu Nueva Radio Ya con una divertida pero exigente jornada de baile.

La Profesora Ashely Ochoa

Entre risas, sudor y mucha concentración, nuestros compañeros salieron de su zona de confort para descubrir una nueva faceta, convertirse en protagonistas de estos dos videoclips musicales.

El primer jingle, con ritmo urbano y contagioso, promociona nuestro número de WhatsApp 8711-0456, la línea directa donde nuestros oyentes pueden reportar servicios sociales, noticias y mucho más.

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El Primer Jingle de La Nueva Radio YA – Grabaciones pic.twitter.com/P03roLGZs7 — La Nueva Radio YA (@nuevaya) May 12, 2026

El segundo tema llega con una poderosa energía de rock and roll, exaltando con orgullo nuestra esencia, Tu Nueva Radio Ya, la voz del pueblo, una frase que vibra con fuerza en cada rincón de Nicaragua.

El Segundo Jingle de La Nueva Radio YA – Grabaciones pic.twitter.com/N7wfBDY166 — La Nueva Radio YA (@nuevaya) May 12, 2026

Ashley destacó la actitud positiva y la espontaneidad de todo el equipo, asegurando que, aunque el montaje fue rápido, encontró muy buenos alumnos, dispuestos a dar lo mejor, sonreír y atreverse a hacer algo completamente diferente. “Lo más bonito fue ver cómo todos aceptaron el reto de bailar y disfrutar el proceso, expresó la joven instructora.

Con apenas 21 años, Ashley Ochoa suma 6 años impartiendo clases de danza y una vida dedicada al arte, pues comenzó a bailar desde los 4 años.

Actualmente es instructora del Ballet Folklórico Mestizaje, agrupación que nació hace 26 años y mantiene abierta su convocatoria para niños y adolescentes interesados en aprender danza. Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 8767-4958 y 8750-7778.

En Tu Nueva Radio Ya seguimos apostando por la creatividad, la cercanía con nuestra audiencia y las nuevas formas de conectar con ustedes, porque aquí la alegría se escucha, se vive… y ahora también se baila, pendientes de nuestras redes porque estos jingles vienen con todo.

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