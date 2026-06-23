Área 505 festeja el Papá Panzón de Tu Nueva Radio YA

Las melodiosas voces y rítmicos movimientos de Sergio Zepeda, Raúl Navarro y Mitchell Sánchez, quienes integran al grupo nicaragüense ÁREA 505, deleitaron el Concurso del Papá Panzón 2026 y otras dinámicas de Tu Nueva Radio Ya que premiaron a los papás este martes en el Ranchón Tiscapa.

Con una hermosa sonrisa y el talento en la voz, se presentaron en el escenario de La Súper Líder del Dial y para celebrar a papá, cantaron y bailaron el nuevo cover musical, un remix que hace tributo a Willy Colón.

Todos los padres que con anterioridad se inscribieron en los concursos del Papá Panzón 2026, bailaron, cantaron y se alegraron, con el ramillete de temas bailables a cargo de ÁREA 505.

Igualmente, los asistentes entre papás, hijos, nietos, esposas, amigas y amigos, disfrutaron del show de Juan Gabriel y el Dúo Pimpinela, la animación de Latin William y sus bailarinas, y la inigualable energía de Cristhian Medina.

Y para cerrar con broche de oro, el Papá Panzón 2026, todos los papás y acompañantes, recibieron sus respectivos refrigerios para celebrar el amor de Papá.