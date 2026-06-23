Los reyes del hogar no solo llegaron con ganas de celebrar, también llegaron decididos a imponer moda durante la nueva edición del tradicional evento “Papá Panzón”, organizado por Tu Nueva Radio Ya en el Ranchón Tiscapa.

Papá Panzón Tiscapa: de fiesta a pasarela

Los padres sorprendieron con sus llamativos estilos y demostraron que la elegancia y el buen gusto no tienen edad.

Desde tempranas horas de la mañana, los papás comenzaron a llegar para asegurar los mejores lugares y prepararse para disfrutar de una jornada repleta de diversión, concursos, música y muchas sorpresas dedicadas especialmente a ellos.

Entre los asistentes destacaron varios padres que captaron la atención por sus originales atuendos, uno de ellos lució una vistosa camiseta de una reconocida marca de cerveza, acompañada de múltiples cadenas metálicas, pulseras, anillos, sombrero y gafas oscuras, proyectando una imagen llena de personalidad y confianza que no pasó desapercibida entre los presentes.

Otro de los homenajeados apostó por un estilo más vaquero y tradicional, vistiendo pantalón jeans negro y una camisa a cuadros en tonos blanco y negro, reflejando el carácter trabajador y auténtico que caracteriza a muchos padres nicaragüenses.

Durante toda la actividad, los asistentes disfrutaron de un ambiente cargado de alegría y compañerismo.

Los papás participaron en competencias previamente organizadas por La Súper Líder del Dial, demostrando habilidades, carisma y mucho entusiasmo para ganar premios y compartir momentos inolvidables.

La celebración estuvo acompañada por música en vivo, animación, espectáculos de bailarinas, dinámicas recreativas y degustación de comida que hicieron de la jornada una experiencia inolvidable para todos los presentes.

Más allá de los concursos y los premios, el evento permitió reconocer el esfuerzo diario de miles de padres que trabajan incansablemente para sacar adelante a sus familias y entre risas, aplausos y fotografías, los asistentes disfrutaron de un merecido descanso y de una fiesta pensada especialmente para agradecerles todo lo que hacen por sus seres queridos.

Una vez más, Tu Nueva Radio Ya logró reunir a decenas de familias en una celebración donde sobraron la alegría, el cariño y el reconocimiento hacia esos hombres que cada día dan lo mejor de sí por sus hijos.

